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Зеленский летит к Макрону, президентам позвонит Меркель

Зеленский летит к Макрону, президентам позвонит Меркель

15 апр 2021, 12:04
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Переговоры по Донбассу во время визита Владимира Зеленского во Францию ​​16 апреля дополнятся сеансом видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Во время пребывания президента Украины 16 апреля в Париже Меркель примет участие в его переговорах с Эммануэлем Макроном. Французский и украинский президенты, канцлер Германии проведут встречу в видео-формате, сообщает ZN.UA со ссылкой собственные дипломатические источники.

Это будут полноценные переговоры в сокращенном нормандском формате с участием Зеленского, Макрона и Меркель.

Цель такой встречи — показать никчемность разговоров о расколе Запада в вопросе Украины, а Путин не будет говорить об Украине без Украины.


Цель Путина — расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видео-формате являются свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии, — заявил источник.

Напомним, что Зеленский вместе с женой Еленой 16 апреля посетит с рабочим визитом Французскую Республику. Планируются переговоры с Макроном. Также состоится встреча первых леди — Елены Зеленской и Брижит Макрон.


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