Зарплату Авакова в январе и феврале назвало МВД

https://racurs.ua/n153292-zarplatu-avakova-v-yanvare-i-fevrale-nazvalo-mvd.html

Ракурс

Арсен Аваков в январе заработал более 60 тыс. грн заработной платы на должности главы Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщил департамент коммуникации МВД в ответ на запрос «Ракурса».

Выплаченная заработная плата министру внутренних дел Украины Арсену Авакову в январе составила 61 тыс. 867 грн, в феврале — 62 тыс. 18 грн, — информируют в профильном ведомстве.

Там также добавили, что оплата труда Авакову и его заместителям осуществляется в соответствии с постановлениями Кабинета министров от 20 апреля 2016 года № 304. Кроме того, должностные лица МВД могут рассчитывать на надбавки к должностным окладам.

Напомним, что Кабинет министров весной 2020 года ввел ограничение, согласно которому месячное вознаграждение и заработная плата в государственном секторе не должна была превышать 10 размеров минимальной зарплаты (то есть 47 тыс. 230 грн в месяц). В октябре правительство отменило эту норму, но ограничило месячный размер максимальной зарплаты топ-чиновников 1,25 млн грн.