Уникальную урну древних майя вернут в Мексику. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n153290-unikalnuu-urnu-drevnih-mayya-vernut-v-meksiku-foto.html

Ракурс

Урна Майя, датируемая 900−1600 годами н. е, возвращается в Мексику после 50 лет пребывания в США.

С 1969 года урна хранилась в американском колледже Альбион. Ее перевезут в музей Centro Cultural Altos в Чиапасе, сообщает Министерство иностранных дел Мексики.

Артефакт выставят рядом с урной-близнецом, которая экспонируется в этом же музее.

Возвращение этой урны майя и ее воссоединение с артефактом-двойником имеют большое значение для Мексики и ее исторического наследия, — говорится в сообщении.

Представители колледжа Альбион и консульства Мексики в Детройте подписали соглашение и пришли к выводу, что исторические и культурные памятники должны находиться на своей родине.

Урну майя передал американскому колледжу выпускник Марвин Ванн. Мужчина совершил «личные экспедиции» в Мексику и оставил в колледже много других документов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в юго-восточном мексиканском штате Табаско археологи обнаружили самое большое для доиспанских времен сооружение цивилизации майя.