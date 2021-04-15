Вертолет Eurocopter EC225 Super Puma, фото: Defense Express

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На Киевщине спасатели задействовали вертолет EC225 Super Puma для поиска пропавшего двухлетнего мальчика.

Всего в поисковой операции принимают участие 46 спасателей, а также работники Нацполиции и Нацгвардии, лесники и волонтеры. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение об исчезновении ребенка из места постоянного пребывания в селе Раговка Киевской области поступило к правоохранителям вчера, 14 декабря, в 21.00.

Поиски длились всю ночь и продолжаются 15 апреля.

Правоохранители проводят подворный обход, уже проверили заброшенные здания и колодцы, сообщает Фейсбук-сообщество «Киев Оперативный»

Отмечается, что родители сообщили об исчезновении ребенка только спустя п’ять часов после его исчезновения, когда уже стемнело.

Напомним, недавно во Львове впервые задействовали медицинский вертолет для срочной эвакуации тяжелобольного.