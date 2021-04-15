Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Россия раскрашивает свои танки «полосами вторжения» у границ Украины — СМИ

Россия наносит на свои танки «полосы вторжения» у границ Украины — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

15 апр 2021, 11:30
999

Агрессия России на Донбассе, в оккупированном Крыму и у границ Украины продолжается. Британское издание Daily Mail обнародовало фото и видео с колонной российской военной техники, которая передвигалась улицами Астрахани. На танки РФ были нанесены так называемые «полосы вторжения».

Владимир Путин собирает 80 тыс. солдат на границе с Украиной, вопреки призыву президента США Джо Байдена к сдержанности и деэскалации ситуации. В Астрахани замечены российские бронетранспортеры с нанесенными «полосами вторжения», пишет Daily Mail.

Видео с передвижением армии РФ, в частности российских бронетранспортеров БТР-80 с белыми крестами на крыше, сделал житель Астраханской области. Издание напоминает, что подобные полосы были нарисованы на танках армии СССР во время вторжения в Чехословакию в 1968 году.

Россия раскрашивает свои танки «полосами вторжения» у границ Украины / Фото: Твиттер


Напомним, «полосы вторжения» (Invasion stripes) — элементы быстрой визуальной идентификации наземной и воздушной техники, используемые вооруженными силами в военных конфликтах для снижения случаев ее поражения собственными войсками. Как правило, их наносят в виде одной или нескольких полос белой или иной краски на военную технику.

Військовий табір РФ в Воронежі


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров