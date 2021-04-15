Россия раскрашивает свои танки «полосами вторжения» у границ Украины — СМИ

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Агрессия России на Донбассе, в оккупированном Крыму и у границ Украины продолжается. Британское издание Daily Mail обнародовало фото и видео с колонной российской военной техники, которая передвигалась улицами Астрахани. На танки РФ были нанесены так называемые «полосы вторжения».

Владимир Путин собирает 80 тыс. солдат на границе с Украиной, вопреки призыву президента США Джо Байдена к сдержанности и деэскалации ситуации. В Астрахани замечены российские бронетранспортеры с нанесенными «полосами вторжения», пишет Daily Mail.

Видео с передвижением армии РФ, в частности российских бронетранспортеров БТР-80 с белыми крестами на крыше, сделал житель Астраханской области. Издание напоминает, что подобные полосы были нарисованы на танках армии СССР во время вторжения в Чехословакию в 1968 году.

Напомним, «полосы вторжения» (Invasion stripes) — элементы быстрой визуальной идентификации наземной и воздушной техники, используемые вооруженными силами в военных конфликтах для снижения случаев ее поражения собственными войсками. Как правило, их наносят в виде одной или нескольких полос белой или иной краски на военную технику.