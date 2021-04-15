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Ракурс
На Прикарпатье загорелась районная COVID-больница, фото — ГСЧС

Пожар в COVID-больнице на Прикарпатье — эвакуировали десятки больных (ФОТО, ВИДЕО)

15 апр 2021, 11:25
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В Ивано-Франковской области загорелась больница, на борьбу с пожаром прибыло 75 пожарных и 17 единиц техники.

В четверг, 15 апреля, в Долинской центральной районной больнице загорелась кровля двухэтажного здания и одна из комнат старого корпуса. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС области, сигнал о пожаре в медицинском учреждении спасателям поступил в 7.39.

Пожарные, оперативно прибывшие на место пожара, эвакуировали 37 человек, среди них четыре пациента больницы, которые не могли ходить.

На Прикарпатье загорелась районная COVID-больница, фото — ГСЧС

На Прикарпатье загорелась районная COVID-больница, фото — ГСЧС

Чтобы обеспечить подачу электроэнергии в реанимационное отделение задействовали генератор ГСЧС.

Как сообщили спасатели, огонь охватил площадь в 250 м.кв. Локализовать огонь удалось за полтора часа, а уже к 10 часам пожар полностью потушили.

К счастью, жертв и пострадавших нет.


Напомним, что 3 февраля горела реанимация COVID-больницы в Запорожье. Тогда погибли четыре человека.

А 22 марта в Киеве спасатели потушили пожар, который произошел на территории Александровской больницы. Загорелось двухэтажное отселенное здание.
15 марта в Киеве произошел пожар в городской больнице № 1.

Источник: Ракурс


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