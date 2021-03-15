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Ракурс
Реанімація COVID-лікарні горіла в Києві, фото — ДСНС

Реанімація COVID-лікарні горіла в Києві (ФОТО)

15 бер 2021, 16:24
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Пожежа сталася 15 березня в реанімація COVID-лікарні у Києві. По обіді рятувальникам зателефонували з Дарницького району столиці.

На Харківському шосе, 121 в лікарні виникла пожежа. Пожежників кликали на загоряння, що сталося на третьому поверсі триповерхової будівлі лікарні в кімнаті сестри-хазяйки реанімаційного відділення.

Горіла чиста постільна білизни та інше господарче приладдя на площі 15 кв. м.

Реанімація COVID-лікарні горіла в Києві, фото — ДСНС

Хворих на COVID-19 в приміщеннях, де виникла пожежа не було. Причина займання встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

У лікарню виїжджали шість одиниць пожежно-рятувальної техніки і 25 рятувальників.

Реанімація COVID-лікарні горіла в Києві, фото — ДСНС

Реанімація COVID-лікарні горіла в Києві, фото — ДСНС


«Ракурс» повідомляв, що 27 лютого у міській клінічній лікарні Чернівців стався спалах кисневої труби з подальшим загорянням. Рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок інциденту загинули дві особи.

Ще раніше горіла лікарня у Запоріжжя. Там також загорілося у відділення для хворих на коронавірус. Загинули лікар і троє пацієнток

Джерело: Ракурс


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