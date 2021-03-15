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Реанимация COVID-больницы горела в Киеве, фото — ГСЧС
Реанимация COVID-больницы горела в Киеве (ФОТО)https://racurs.ua/n151752-reanimaciya-covid-bolnicy-gorela-v-kieve-foto.htmlРакурс
Пожар произошел 15 марта в реанимации COVID-больницы в Киеве. После обеда спасателям позвонили из Дарницкого района столицы.
На Харьковском шоссе, 121 в больнице возник пожар. Пожарных звали на возгорание, произошедшее на третьем этаже трехэтажного здания больницы в комнате сестры-хозяйки реанимационное отделения.
Горело чистое постельное белья и другие хозяйственное принадлежности на площади 15 кв. м.
Больных COVID-19 в помещениях, где возник пожар не было. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
«Ракурс» сообщал, что 27 февраля в городской клинической больнице Черновцов произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. Спасатели ликвидировали пожар. В результате инцидента погибли два человека.
Еще раньше горела больница в Запорожье. Там также огонь вспыхнул в отделении для больных коронавирусом. Погибли врач и трое пациенток.
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