Реанимация COVID-больницы горела в Киеве, фото — ГСЧС

https://racurs.ua/n151752-reanimaciya-covid-bolnicy-gorela-v-kieve-foto.html

Ракурс

Пожар произошел 15 марта в реанимации COVID-больницы в Киеве. После обеда спасателям позвонили из Дарницкого района столицы.

На Харьковском шоссе, 121 в больнице возник пожар. Пожарных звали на возгорание, произошедшее на третьем этаже трехэтажного здания больницы в комнате сестры-хозяйки реанимационное отделения.

Горело чистое постельное белья и другие хозяйственное принадлежности на площади 15 кв. м.

Больных COVID-19 в помещениях, где возник пожар не было. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

«Ракурс» сообщал, что 27 февраля в городской клинической больнице Черновцов произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. Спасатели ликвидировали пожар. В результате инцидента погибли два человека.

Еще раньше горела больница в Запорожье. Там также огонь вспыхнул в отделении для больных коронавирусом. Погибли врач и трое пациенток.