«Большая приватизация тюрем» начнется с Ирпеня — за сколько продают колонию

Тюрьма. Фото: Istock

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Тюрьма в Ирпене была выставлена на продажу Министерством юстиции в рамках программы «Большая приватизация тюрем» — она станет первой тюрьмой в Украине, которая уйдет с молотка.

Первый аукцион состоится уже завтра, 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минюста на своей странице в Facebook.



Цена Ирпенского исправительного центра (№ 123) составляет 220 млн 221 тыс. 558 грн. В Минюсте отметили, что 70% поступлений от продажи учреждения будет потрачено на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. А остальные 30% пополнят государственный бюджет.



Напомним, ранее мы сообщали, что тюрьма в Украине впервые уйдет с молотка — Министерство юстиции Украины и Фонд государственного имущества выставили на продажу бывший Ирпенский исправительный центр № 132, расположенный на Киевщине.