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Ракурс
В'язниця. Фото: Istock

«Велика приватизація в’язниць» розпочнеться з Ірпеня — за скільки продають колонію

15 бер 2021, 16:20
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В’язниця в Ірпені була висунута на продаж Міністерством юстиції в рамках програми «Велика приватизація в’язниць» та стане першою в’язницею в Україні, яка піде з молотка.

Перший аукціон відбудеться вже завтра, 16 березня. Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту на своїй сторінці у Facebook.

Допис Міністерства. Скріншот: Facebook

Ціна за Ірпінський виправний центр (№ 123) становить 220 млн 221 тис. 558 грн. У Мін’юсті зауважили, що 70% надходжень від продажу установи буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам. А решта 30% поповнять державний бюджет.


Лот на аукціоні. Скріншот: Мін'юст

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в’язниця в Україні вперше піде з молотка — Міністерство юстиції України і Фонд державного майна виставили на продаж колишній Ірпінський виправний центр № 132, розташований на Київщині.

Джерело: Ракурс


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