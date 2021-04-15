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Ракурс
«Укрзализныця» вернула сотрудников на пятидневную рабочую неделю. Фото: Фейсбук

«Укрзализныця» вернула сотрудников на пятидневную рабочую неделю

15 апр 2021, 11:04
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«Укрзализныця» с 15 апреля возобновила пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников.

Также с 1 апреля компания осуществляет все социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором. Об этом информируют в пресс-службе «Укрзализныци».

Нам постепенно удается стабилизировать работу компании. В частности, улучшено ряд показателей грузовой работы, благодаря чему в апреле мы наблюдаем рост нагрузки, а вместе с тем финансовых поступлений, — сообщил глава правления «Укрзализныци» Иван Юрик.


Кроме того, по его словам, с апреля увеличили размер суточных расходов для работников компании с 200 грн до 250 грн.

Напомним, в марте после сообщений о масштабной забастовке работников компании «Укрзализныця» пообещала возобновить пятидневную рабочую неделю и повысить зарплаты своим сотрудникам.

Источник: Ракурс


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