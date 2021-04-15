«Красная» зона карантина расширилась — туда попала еще одна область Украины (ТАБЛИЦА)https://racurs.ua/n153285-krasnaya-zona-karantina-rasshirilas-tuda-popala-esche-odna-oblast-ukrainy-tablica.htmlРакурс
В «красную» зоне карантина в Украине по состоянию на утро 15 апреля попала еще одна область — Полтавская. В итоге «покраснели» больше половины украинских регионов — 13.
Полтавскую область официально внесли в «красную» зону карантина. Такие данные в четверг опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Украины, ссылаясь на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19.
Теперь в «красной» зоне находятся:
Киев,
Житомирская область,
Запорожская область,
Киевская область,
Львовская область,
Николаевская область,
Одесская область,
Полтавская область,
Сумская область,
Харьковская область,
Хмельницкая область,
Черновицкая область,
Черниговская область.
«Желтыми» остаются три области — Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.
Все остальные украинские регионы — «оранжевые».
Напомним, на территории «красной» зоны действуют наиболее жесткие карантинные ограничения. В частности, запрещена работа ТРЦ, театров, кафе и рестораны работают на вынос. Также местные власти могут ввести ограничения на работу общественного транспорта.