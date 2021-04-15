«Красная» зона карантина расширилась — туда попала еще одна область Украины

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В «красную» зоне карантина в Украине по состоянию на утро 15 апреля попала еще одна область — Полтавская. В итоге «покраснели» больше половины украинских регионов — 13.

Полтавскую область официально внесли в «красную» зону карантина. Такие данные в четверг опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Украины, ссылаясь на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Теперь в «красной» зоне находятся:

Киев,

Житомирская область,

Запорожская область,

Киевская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Полтавская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Хмельницкая область,

Черновицкая область,

Черниговская область.

«Желтыми» остаются три области — Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Все остальные украинские регионы — «оранжевые».

Напомним, на территории «красной» зоны действуют наиболее жесткие карантинные ограничения. В частности, запрещена работа ТРЦ, театров, кафе и рестораны работают на вынос. Также местные власти могут ввести ограничения на работу общественного транспорта.