“Червона” зона карантину розширилася — додалася ще одна область України

https://racurs.ua/ua/n153285-chervona-zona-karantynu-rozshyrylasya-dodalasya-sche-odna-oblast-ukrayiny-tablycya.html

Ракурс

До «червоної» зони карантину в Україні станом на ранок 15 квітня потрапила ще одна область — Полтавська. Тепер знову «почервоніли» більше половини українських регіонів — 13.

Полтавську область офіційно внесли до «червоної» зони карантину. Такі дані у четвер оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров’я України, зважаючи на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Тепер у «червоній» зоні знаходяться:

Київ,

Житомирська область,

Запорізька область,

Київська область,

Львівська область,

Миколаївська область,

Одеська область,

Полтавська область,

Сумська область,

Харківська область,

Хмельницька область,

Чернівецька область,

Чернігівська область.

«Жовтими» залишаються три області — Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська.

Усі решта українських регіонів — «помаранчеві».

Нагадаємо, на території «червоної» зони діють найбільш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, заборонена робота ТРЦ, театрів, кафе і ресторани працюють на винос. Також місцева влада може запровадити обмеження на роботу громадського транспорту.