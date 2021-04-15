«Червона» зона карантину розширилася — додалася ще одна область України (ТАБЛИЦЯ)https://racurs.ua/ua/n153285-chervona-zona-karantynu-rozshyrylasya-dodalasya-sche-odna-oblast-ukrayiny-tablycya.htmlРакурс
До «червоної» зони карантину в Україні станом на ранок 15 квітня потрапила ще одна область — Полтавська. Тепер знову «почервоніли» більше половини українських регіонів — 13.
Полтавську область офіційно внесли до «червоної» зони карантину. Такі дані у четвер оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров’я України, зважаючи на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Тепер у «червоній» зоні знаходяться:
Київ,
Житомирська область,
Запорізька область,
Київська область,
Львівська область,
Миколаївська область,
Одеська область,
Полтавська область,
Сумська область,
Харківська область,
Хмельницька область,
Чернівецька область,
Чернігівська область.
«Жовтими» залишаються три області — Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська.
Усі решта українських регіонів — «помаранчеві».
Нагадаємо, на території «червоної» зони діють найбільш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, заборонена робота ТРЦ, театрів, кафе і ресторани працюють на винос. Також місцева влада може запровадити обмеження на роботу громадського транспорту.