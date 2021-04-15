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Ракурс
“Червона” зона карантину розширилася — додалася ще одна область України

«Червона» зона карантину розширилася — додалася ще одна область України (ТАБЛИЦЯ)

15 кві 2021, 10:57
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До «червоної» зони карантину в Україні станом на ранок 15 квітня потрапила ще одна область — Полтавська. Тепер знову «почервоніли» більше половини українських регіонів — 13.

Полтавську область офіційно внесли до «червоної» зони карантину. Такі дані у четвер оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров’я України, зважаючи на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Тепер у «червоній» зоні знаходяться:

  • Київ,

  • Житомирська область,

  • Запорізька область,

  • Київська область,

  • Львівська область,

  • Миколаївська область,

  • Одеська область,

  • Полтавська область,

  • Сумська область,

  • Харківська область,

  • Хмельницька область,

  • Чернівецька область,

  • Чернігівська область.

«Жовтими» залишаються три області — Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська.

Усі решта українських регіонів — «помаранчеві».


Нагадаємо, на території «червоної» зони діють найбільш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, заборонена робота ТРЦ, театрів, кафе і ресторани працюють на винос. Також місцева влада може запровадити обмеження на роботу громадського транспорту.

Джерело: Ракурс


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