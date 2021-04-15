В Україні триває кампанія вакцинації від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n153284-vakcynaciya-vid-koronavirusu-na-cherkaschyni-za-p-yat-dniv-ne-zrobleno-jodnogo-scheplennya.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу, яка в Україні розпочалася у лютому, стикається з низкою труднощів.

Так, у Черкаській області за п’ять днів поспіль — з 10 по 14 квітня — не було зроблено жодного щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження кампанії вакцинування від COVID-19.

Черкащина — єдиний регіон України де вчора, 14 квітня, не було зроблено жодного щеплення.

Всього в області вакциновано вже 15 тис. 198 осіб.

Втім, за інформацією місцевих ЗМІ, кількаденний період без щеплень в регіоні вже перервано.

Сьогодні, 15 квітня, щеплення від коронавірусу китайською вакциною CoronaVac отримав перший освітянин регіону — начальник управління освіти Департаменту освіти та гуманітарної політики міської ради Сергій Степко. Загалом в облцентрі планують щепити 200 освітян, які братимуть участь у ЗНО.

У Черкащині за результатами 14 квітня виявили 747 нових випадків інфікування COVID-19, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Наразі в області від COVID-19 офіційно лікуються 12 тис. 69 осіб, з них на стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебуває 1 тис. 581 особа (на апаратах штучної вентиляції легень — 41 пацієнт).

Загальна заповненість ліжок в області становить 51%.

Нагадаємо, загалом за 14 квітня в Україні було здійснено 15 тис .744 щеплення проти COVID-19.