Курс рубля обвалився після новин про санкції США

Курс рубля обвалився після новин про санкції

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Курс рубля впав до основних світових валют на фоні новин про те, що нові санкції США можуть торкнутися держборгу Росії.

Станом на 15 квітня в ході торгів на московській біржі долар досяг позначки 77,4 руб. (+1,57), євро — 92,7 руб. (+1,82).

Раніше агентство Reuters повідомило, що нові санкції США можуть включати обмеження, пов’язані з російським суверенним боргом. Співрозмовник агентства уточнив, що Вашингтон оголосить про новий великий пакет санкцій 15 квітня.

За даними Bloomberg, США вишлють з країни десять російських дипломатів і введуть нові санкції проти фізичних та юридичних осіб з Росії. Як стало відомо, обмеження будуть накладені на 20 російських організацій і 12 росіян, зокрема представників уряду і розвідки.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва працює над відмовою від платіжних систем, які контролюються Заходом. За його словами, це дозволить знизити санкційні ризики.