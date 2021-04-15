Курс рубля обвалился после новостей о санкциях США

Курс рубля обвалился после новостей о санкциях

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Ракурс

Курс рубля обвалился к основным мировым валютам на фоне новостей о том, что новые санкции США могут коснуться госдолга России.

По состоянию на 15 апреля в ходе торгов на московской бирже доллар достиг отметки 77,4 руб. (+1,57), евро — 92,7 руб. (+1,82).

Ранее агентство Reuters сообщило, что новые санкции США могут включать ограничения, связанные с российским суверенным долгом. Собеседник агентства уточнил, что Вашингтон объявит о новом обширном пакете санкций 15 апреля.

По данным Bloomberg, США вышлют из страны десять российских дипломатов и введут новые санкции против физических и юридических лиц из России. Как стало известно, ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем. По его словам, это позволит снизить санкционные риски.