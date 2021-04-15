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США введут жесткие санкции против России - Reuters назвало причину

США введут жесткие санкции против России — Reuters назвало причину

15 апр 2021, 09:37
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Новые санкции США ждут Россию — Белый дом готовится в четверг, 15 апреля, объявить массивный пакет санкций и других ограничительных мер для российских чиновников и организаций, причастных к подрывной деятельности против Соединенных Штатов.

Об этом сообщают Reuters и американский телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США.

Широкие санкции введут в ответ на кибератаки, совершенные против компании SolarWinds Corp, которые, по утверждению Вашингтона, организовал Кремль. Тогда хакеры получили доступ к тысячам американских компаний и государственным учреждений, пишет Reuters.

Ожидается, что администрация Байдена сегодня объявит санкции против физических и юридических лиц РФ, а также о высылке десятка дипломатов из США в ответ на хакерскую атаку против SolarWinds и вмешательство в выборы, — информирует CNN.

Белый дом может ввести новые ограничения против Москвы синхронно с Евросоюзом. Санкции должны ударить по разведке и высокопоставленных чиновниках РФ, причастных к кибератаках.


Ограничительные меры будут реализованы в виде указа Джо Байдена и распоряжений Госдепартамента и Министерства финансов США.

Напомним, в январе Байден поручил разведке оценить злонамеренную деятельность России. Это включало полную оценку кибератак против корпорации SolarWinds, вмешательство России в выборы 2020 года, использование ею химического оружия.


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