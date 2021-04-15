Жорсткі санкції США чекають на Росію − Reuters назвало причину

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Нові санкції США чекають на Росію − Білий дім готується у четвер, 15 квітня, оголосити масивний пакет санкцій та інших обмежувальних заходів для російських чиновників та організацій, причетних до підривної діяльності проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляють Reuters та американський телеканал CNN із посиланням на джерела в адміністрації президента США.

Широкі санкції запровадять у відповідь на кібератаки, здійснені проти компанії SolarWinds Corp, які, за твердженням Вашингтона, організував Кремль. Тоді хакери отримали доступ до тисяч американських компаній та державних установ, пише Reuters.

Очікується, що адміністрація Байдена сьогодні оголосить санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ, а також про вислання десятка дипломатів зі США у відповідь на хакерську атаку проти SolarWinds та втручання у вибори, — інформує CNN.

Не виключено, що Білий дім може запровадити нові обмеження проти Москви синхронно із Євросоюзом. Санкції повинні вдарити по розвідці та високопосадовцях РФ, причетних до кіберзламу.

Обмежувальні заходи будуть реалізовані у вигляді указу Джо Байдена та розпоряджень Держдепартаменту й Міністерства фінансів США.

Нагадаємо, у січні Байден доручив розвідці оцінити зловмисну діяльність Росії. Це включало повну оцінку кібератак проти корпорації SolarWinds, втручання Росії у вибори 2020 року, використання нею хімічної зброї.