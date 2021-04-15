Лялька Барбі — моделлю стала нардеп-ветеран російської війни на інвалідному візку, фото — ФБ Я.Зінкевич

https://racurs.ua/ua/n153279-lyalka-barbi-modellu-stala-nardep-veteran-rosiyskoyi-viyny-na-invalidnomu-vizku-foto.html

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Моделлю ляльки Barbie (Барбі) стала народний депутат Яна Зінкевич.

На своїй сторінці у Фейсбук Яна написала, що це її «справжня дитяча мрія». Нардепа фракції «Європейська солідарність» запросили стати моделлю для легендарної іграшки.

Український варіант ляльки виконала майстриня Анастасія Недолуженко. Фігурка Зінкевич — на інвалідному візку. Нардеп після перенесених операцій та реабілітації пересувається в інвалідному візку.

Лялька Барбі Зінкевич під номером 19 у переліку аналогічних іграшок, які допомагають українським дітям у грі вивчати історії найвідоміших жінок нашої держави. У переліку ляльок є княгиня Ольга, Леся Українка та інші відомі українки.

Лялька, стилізована під Зінкевич, має жовто-блакитний прапор, на піджаку причеплені ордени, якими нагороджена Зінкевич.

25-річна Яна Зінкевич — українська медик-доброволець. Начальник медуправління та реабілітації бійців Української Добровольчої Армії, командир батальйону «Госпітальєри». За період активної фази АТО особисто витягла та врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової.

«Госпітальєри» врятували понад 2,5 тис. поранених українських воїнів та цивільних осіб з передової.

У грудні 2015 року вона та Максим Корабльов (заступник Яни) потрапили в автокатастрофу поблизу Дніпра. Авто перевернулося і Зінкевич вилетіла з машини та отримала травму хребта. Після лікування та реабілітації пересувається на інвалідному візку.