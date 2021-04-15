Понад 430 нових COVID-смертей та 16,4 тис. інфікованих — статистика МОЗ

https://racurs.ua/ua/n153278-ponad-430-novyh-covid-smertey-ta-16-4-tys-infikovanyh-statystyka-moz-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 15 квітня виявили у 16 тис. 427 осіб. За минулу добу госпіталізувати довелося 4 тис. 229 українців.

16 тис. 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 квітня. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники, — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.

Також за минулу добу:

летальних випадків — 433;

одужало — 11 тис. 148 осіб;

здійснено тестувань — 119 тис. 615.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1,9 млн осіб. Хвороба забрала життя 38 тис. 658 пацієнтів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві (1 тис. 625),

Харківській області (1 тис. 168),

Хмельницькій області (1 тис. 88),

Запорізькій області (1 тис. 15),

Дніпропетровській області (1 тис. 5).

Нагадаємо, 13 квітня в Україні виявили 14 тис. 553 нових випадків COVID-19. 467 хворих померли.