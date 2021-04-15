Понад 430 нових COVID-смертей та 16,4 тис. інфікованих — статистика МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n153278-ponad-430-novyh-covid-smertey-ta-16-4-tys-infikovanyh-statystyka-moz-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 15 квітня виявили у 16 тис. 427 осіб. За минулу добу госпіталізувати довелося 4 тис. 229 українців.
16 тис. 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 квітня. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники, — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.
Також за минулу добу:
летальних випадків — 433;
одужало — 11 тис. 148 осіб;
здійснено тестувань — 119 тис. 615.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1,9 млн осіб. Хвороба забрала життя 38 тис. 658 пацієнтів.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Києві (1 тис. 625),
Харківській області (1 тис. 168),
Хмельницькій області (1 тис. 88),
Запорізькій області (1 тис. 15),
Дніпропетровській області (1 тис. 5).
Нагадаємо, 13 квітня в Україні виявили 14 тис. 553 нових випадків COVID-19. 467 хворих померли.