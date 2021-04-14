Хворі на COVID-19 дихатимуть технічним газом

Киснева терапія – один із обов'язкових заходів в лікуванні пацієнтів з COVID-19, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n153243-hvori-na-covid-19-budut-dyhaty-tehnichnym-gazom.html

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Киснева терапія є однією з обов’язкових заходів в лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19.

Ні для кого не секрет, що з початку пандемії в Україні катастрофічно не вистачає медичного кисню.

В Україні ліцензію на виробництво медичного кисню мають всього 16 компаній, які не справляються із збільшеним навантаженням, особливо зараз, коли кількість госпіталізованих людей значно збільшилася.

Кабмін вирішив як боротися з нестачею кисню.

Згідно з постановою уряду № 337 від 8 квітня 2021 року для забезпечення доступу до кисню хворим на COVID-19 тепер дозволяється використовувати технічний кисень.

Щоправда, використовувати можна буде не будь-який технічний кисень, а тільки той, який за основними показниками відповідає вимогам до медичного кисню.

Зокрема, в такому технічному кисні частина кисню має становити не менше 99,5%, що буде підтверджуватися відповідним сертифікатом (протоколом) аналізу, виданими акредитованою лабораторією контролю якості.

Постачати технічний кисень в лікарні також зможуть далеко не всі. Таку можливість надано виключно підприємствам, які мають ліцензію на виробництво і оптову торгівлю медичними газами.

Технічний кисень, на відміну від медичного, може мати незначну частку домішок. Основні сфери його застосування — хімічна промисловість, зварювання, енергетика і видобуток нафти.