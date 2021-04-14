Як лікують від COVID-19 дітей в інфекційній лікарні Києва. Фото: КМДА

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Лікування коронавірусної хвороби у міській дитячій інфекційній лікарні Києва перевірив міський голова Києва.

Станом на 14 квітня в медзакладі перебуває 41 дитина. З них п’ятеро дітей перебувають на кисневій підтримці, а одна дитина — в реанімації. Серед пацієнтів — двоє малюків, яким по півтора місяці. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер відзначив, що останнім часом став складнішим став перебіг хвороби у дітей. У стаціонари лікарень почали більше госпіталізувати неповнолітніх та дошкільнят. Маленькі пацієнти теж мають складний перебіг хвороби.

За словами Кличка, з початку 2020 року в міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей.

Нагадаємо, за останню добу в Києві захворіли 40 дівчаток від шести місяців до 17 років та 30 хлопчиків від чотирьох місяців до 17 років.