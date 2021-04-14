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Ракурс
Коронавірус у Києві атакує дітей, за добу померло 47 осіб — Кличко

Коронавірус у Києві атакує дітей, за добу померло 47 осіб — Кличко (ІНФОГРАФІКА)

14 кві 2021, 12:18
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Коронавірус у Києві станом на ранок 14 квітня виявили у 1 тис. 457 осіб. Про це під час онлайн-брифінгу у середу розповів міський голова Віталій Кличко.

1 тис. 457 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу (загалом 180 тис. 66). На жаль, COVID-19 забрав життя 47 пацієнтів, — написав чиновник у Телеграм.

За минулу добу захворіли:

  • 825 жінок віком від 18 до 95 років,

  • 562 чоловіки віком від 18 до 92 років,

  • 40 дівчаток від шести місяців до 17 років,

  • 30 хлопчиків від чотирьох місяців до 17 років.

Також у вівторок госпіталізували 225 мешканців Києва, ще у 311 — підозра на COVID-19 та пневмонії.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

  • Дарницькому районі (311),

  • Дніпровському районі (252),

  • Деснянському і Солом’янському районах (по 138).

Кисневу підтримку нині отримують 3 тис. 728 осіб. 65 перебувають під апаратами штучної вентиляції легень. Заповненість ліжок у лікарнях столиці — 71%, — зазначив Кличко.

Він також розповів про перебіг хвороби у дітей.


У дітей зараз спостерігається складніший перебіг хвороби, аніж торік. Більше дітей потребують кисневої підтримки. Я перевіряв дитячі лікарні. Зараз п’ятеро дітей перебувають на кисневій підтримці, одна дитина — у реанімації, — зазначив міський голова.

Джерело: Ракурс


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