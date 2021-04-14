Коронавірус у Києві атакує дітей, за добу померло 47 осіб — Кличко

https://racurs.ua/ua/n153238-koronavirus-u-kyievi-atakuie-ditey-za-dobu-pomerlo-47-osib-klychko-infografika.html

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Коронавірус у Києві станом на ранок 14 квітня виявили у 1 тис. 457 осіб. Про це під час онлайн-брифінгу у середу розповів міський голова Віталій Кличко.

1 тис. 457 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу (загалом 180 тис. 66). На жаль, COVID-19 забрав життя 47 пацієнтів, — написав чиновник у Телеграм.

За минулу добу захворіли:

825 жінок віком від 18 до 95 років,

562 чоловіки віком від 18 до 92 років,

40 дівчаток від шести місяців до 17 років,

30 хлопчиків від чотирьох місяців до 17 років.

Також у вівторок госпіталізували 225 мешканців Києва, ще у 311 — підозра на COVID-19 та пневмонії.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

Дарницькому районі (311),

Дніпровському районі (252),

Деснянському і Солом’янському районах (по 138).

Кисневу підтримку нині отримують 3 тис. 728 осіб. 65 перебувають під апаратами штучної вентиляції легень. Заповненість ліжок у лікарнях столиці — 71%, — зазначив Кличко.

Він також розповів про перебіг хвороби у дітей.