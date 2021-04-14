Moderna знизила показник ефективності своєї COVID-вакцини. Фото: interfax.ru

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Ракурс

Ефективність вакцини від коронавірусу американської компанія Moderna виявилася заниженою.

Виробник трохи знизив показник ефективності розробленої нею COVID-вакцини після третьої фази досліджень. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle з посиланням на оновлені дані щодо вакцини.

Згідно з цими даними, вакцина в 90% випадків запобігає зараженню коронавірусом, а в 95% випадків дозволяє уникнути важкого перебігу хвороби. Це стало відомо під час третьої фази клінічних досліджень, в яких взяли участь понад 30 тис. осіб, — йдеться в повідомленні.

Ще в грудні 2020 року «Модерна» оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1% випадків. Зараз компанія розробляє дві версії препарату, який повинен діяти на нові штами хвороби. Станом на 12 квітня компанія відвантажила в різні країни світу вже 132 млн доз вакцини, з них приблизно 117 млн використають у США.

Раніше в Китаї заявили, що ефективність їхніх вакцин не є достатньо високою. За словами прес-секретаря компанії Sinovac Biotech Лю Пейчен, ефективність вакцини можна підвищити, якщо збільшити інтервал між двома дозами. Зараз він складає 14 днів.

Нагадаємо, у США призупинили імунізацію вакциною від коронавірусу Johnson&Johnson. Таке рішення ухвалили Федеральні органи охорони здоров’я після того, як у шістьох щеплених жінок у віці до 50 років були виявлені рідкісні тромбоемболічні ускладнення. Компанія-виробник заявила, що відкладає розгортання своєї вакцини в Європі.