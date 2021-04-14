Moderna снизила показатель эффективности своей COVID-вакцины. Фото: interfax.ru

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Ракурс

Эффективность вакцины от коронавируса американской компания Moderna оказалась заниженной.

Производитель немного снизил показатель эффективности разработанной ею COVID-вакцины после третьей фазы исследований. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на обновленные данные по вакцине.

Согласно этим данным, вакцина в 90% случаев предотвращает заражение коронавирусом, а в 95% случаев позволяет избежать тяжелого течения болезни. Это стало известно во время третьей фазы клинических исследований, в которых приняли участие более 30 тыс. человек, — говорится в сообщении.

Еще в декабре 2020 года «Модерна» оценивала эффективность своей вакцины в 94,1% случаев. Сейчас компания разрабатывает две версии препарата, который должен действовать на новые штаммы болезни. По состоянию на 12 апреля компания отгрузила в разные страны мира уже 132 млн доз вакцины, из них примерно 117 млн используют в США.

Ранее в Китае заявили, что эффективность их вакцин не является достаточно высокой. По словам пресс-секретаря компании Sinovac Biotech Лю Пейчен, эффективность вакцины можно повысить, если увеличить интервал между двумя дозами. Сейчас он составляет 14 дней.

Напомним, в США приостановили иммунизацию вакциной от коронавируса Johnson&Johnson. Такое решение приняли федеральные органы здравоохранения после того, как у шести привитых женщин в возрасте до 50 лет были выявлены редкие тромбоэмболические осложнения. Компания-производитель заявила, что откладывает развертывание своей вакцины в Европе.