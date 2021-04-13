США приостановили вакцинацию Johnson&Johnson - названа причина

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Иммунизацию вакциной Johnson&Johnson от коронавируса приостановили в США. Такое решение приняли Федеральные органы здравоохранения 13 апреля после того, как у шести привитых женщин в возрасте до 50 лет были обнаружены редкие тромбоэмболические осложнения.

Американская компания Johnson&Johnson также заявила, что откладывает развертывание своей вакцины в Европе. Это произошло спустя неделю после начала расследования регуляторами в США четырех случаев образования тромбов, пишет «Голос Америки».

Во всех случаях речь идет о женщинах в возрасте от 18 до 48 лет. Симптомы проявились у них через 6−13 дней после вакцинации. Как сообщает New York Times со ссылкой на источники, одна женщина умерла, а еще одна была госпитализирована в критическом состоянии. Johnson&Johnson заявляет, что тесно сотрудничает с расследованием, однако не видит четкой причинно-следственной связи между вакцинацией и случаями образования тромбов. Акции компании упали на 2,6% на бирже в Нью-Йорке.

В то же время в Белом доме заявили, что временное приостановление использования препарата Johnson&Johnson не повлияет на планы американских властей по иммунизации американцев.

Вакцина Johnson&Johnson составляет менее 5% от уже сделанных прививок в США. В соответствии с распоряжениями президента ранее в этом году США обеспечены достаточным количеством доз Pfizer и Moderna для 300 млн американцев, — информирует администрация Джо Байдена.

На этой неделе в США планируют сделать 28 млн прививок вакцинами Pfizer и Moderna. Президент США хочет достичь показателя в 200 млн вакцинаций за первые сто дней на должности.