Байден требует встречи с Путиным, Зеленский едет к Макрону

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Ракурс

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным предложил ему встретиться на «нейтральной территории». В то же время в Париже анонсировали встречу Владимира Зеленского с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее сегодня Байден пообщался с Путиным и напомнил ему о поддержке Вашингтона суверенитета Украины, а также предложил провести встречу в ближайшее время на территории третьей страны, информирует 13 апреля пресс-служба Белого дома.

Байден отметил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил обеспокоенность США наращиванием войск РФ в оккупированном Крыму и у границ Украины и призвал Россию к деэскалации напряженности, — говорится в сообщении администрации американского президента.

Кроме этого, Байден напомнил Путину о недавних кибератаках Кремля и вмешательстве в выборы и пообещал «твердо защищать национальные интересы США».

Американский лидер также предложил провести встречу на высшем уровне в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения всего круга вопросов, стоящих перед США и Россией, — резюмировали в Белом доме.

В то же время в Париже сегодня анонсировали встречу Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая должна состояться 16 апреля. Во время встречи стороны обсудят кризисную ситуацию, связанную с концентрацией российской армии у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Дату визита Зеленского во Францию 13 апреля назвал Елисейский дворец.