Глава Госдепа США встретился с Кулебой — говорили об армии РФ у границ

https://racurs.ua/n153218-glava-gosdepa-ssha-vstretilsya-s-kuleboy-govorili-ob-armii-rf-u-granic.html

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Энтони Блинкен, глава Государственного департамента США, во вторник провел в Брюсселе встречу с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой. Главный дипломат Украины призвал официальный Вашингтон сдержать Россию от дальнейшей агрессии против нашего государства.

Об этом Кулеба сообщил 13 апреля на собственной Twitter-странице.

Нам нужно сдерживать Москву от дальнейшей эскалации, в частности, заявив, что цена любой военной авантюры (против Украины — ред.) будет слишком высокой, — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он констатировал, что сегодняшняя встреча с Блинкеном была посвящена воинственной риторике Кремля и опасному наращиванию войск РФ у границ Украины.

Встречу с Кулебой также прокомментировал и американский дипломат.

Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму, — заявил глава Госдепа США.

Напомним, ранее Кулеба в Брюсселе провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны также обсудили наращивание Россией войск и предстоящее вступление Украины в НАТО. Визит официальных представителей Киева в Брюссель происходит на фоне усиления российской агрессии на Донбассе, в Крыму и вдоль границ Украины.