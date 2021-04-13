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Ракурс
Новые штрафы до 8,5 тыс. грн за нарушение самоизоляции отклонила Рада

Новые штрафы до 8,5 тыс. грн за нарушение самоизоляции отклонила Рада

13 апр 2021, 19:03
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Новые штрафы за нарушение самоизоляции в размере от 3,4 до 8,5 тыс. грн не будут угрожать украинцам, контактировавшим с больными. За соответствующий законопроект № 4540, инициированный Минздравом, в первом чтении проголосовали 199 нардепов из 226 необходимых. Также парламентарии во время пленарного заседания во вторник, 13 апреля, полностью отклонили этот проект закона.


Ранее сообщалось, что законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, предлагает изменить кодекс для борьбы с распространением коронавируса. Разработало документ Министерство здравоохранения.

Законодатель не согласился на то, чтобы гражданин, который нарушил порядок самоизоляции, обсервации и, если это не привело к распространению особо опасной болезни, платил штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3,4 до 8,5 тыс. грн).

Источник: Ракурс


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