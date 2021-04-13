Новые штрафы до 8,5 тыс. грн за нарушение самоизоляции отклонила Рада

https://racurs.ua/n153206-do-8-5-tys-grn-shtrafy-za-narushenie-samoizolyacii-predlagaet-vvesti-rada.html

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Новые штрафы за нарушение самоизоляции в размере от 3,4 до 8,5 тыс. грн не будут угрожать украинцам, контактировавшим с больными. За соответствующий законопроект № 4540, инициированный Минздравом, в первом чтении проголосовали 199 нардепов из 226 необходимых. Также парламентарии во время пленарного заседания во вторник, 13 апреля, полностью отклонили этот проект закона.

Ранее сообщалось, что законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, предлагает изменить кодекс для борьбы с распространением коронавируса. Разработало документ Министерство здравоохранения.

Законодатель не согласился на то, чтобы гражданин, который нарушил порядок самоизоляции, обсервации и, если это не привело к распространению особо опасной болезни, платил штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3,4 до 8,5 тыс. грн).