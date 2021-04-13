Нові штрафи до 8,5 тис. грн за порушення самоізоляції відхилила Рада

https://racurs.ua/ua/n153206-do-8-5-tys-grn-shtrafy-za-porushennya-samoizolyaciyi-proponuie-zaprovadyty-rada.html

Ракурс

Нові штрафи за порушення самоізоляції у розмірі від 3,4 до 8,5 тис. грн не загрожуватимуть українцям, які контактували з хворими. За відповідний законопроект № 4540, ініційований МОЗ, у першому читанні проголосували 199 нардепів із 226 необхідних. Також парламентарі під час пленарного засідання у вівторок, 13 квітня, повністю відхилили цей проект закону.

Раніше повідомлялося, що законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, пропонує змінити кодекс для боротьби із поширенням коронавірусу. Розробило документ Міністерство охорони здоров’я.

Законодавець не погодився на те, щоб особа, яка порушила порядок самоізоляції, обсервації і, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, заплатила штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,4 до 8,5 тис. грн).