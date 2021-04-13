Глава Держдепу США зустрівся з Кулебою — говорили про армію РФ біля кордонів

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Ентоні Блінкен, глава Державного департаменту США, у вівторок провів у Брюсселі зустріч з очільником Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою. Головний дипломат України закликав офіційний Вашингтон стримати Росію від подальшої агресії проти нашої держави.

Про це Кулеба повідомив 13 квітня на власній Twitter-сторінці.

Нам потрібно стримувати Москву від подальшої ескалації, зокрема, заявивши, що ціна будь-якої військової авантюри (проти України — ред.) буде надто високою, — зазначив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Він констатував, що сьогоднішня зустріч з Блінкеном була присвячена войовничій риториці Кремля та небезпечному нарощенню військ РФ біля кордонів України.

Зустріч з Кулебою також прокоментував й американський дипломат.

Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму, — заявив глава Держдепу США.

Нагадаємо, раніше Кулеба у Брюсселі провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони також обговорили нарощення Росією військ та майбутній вступ України в НАТО. Візит офіційних представників Києва до Брюсселя відбувається на тлі посилення російської агресії на Донбасі, в Криму та вздовж кордонів України.