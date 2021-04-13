Реструктуризацию валютных кредитов поддержала Рада

https://racurs.ua/n153219-restrukturizaciu-valutnyh-kreditov-podderjala-rada.html

Ракурс

Законопроекты о реструктуризации валютных кредитов во втором чтении и в целом поддержала Верховная Рада в ходе внеочередного пленарного заседания 13 апреля.

Речь идет о принятии в целом проекта закона № 4398, которым предлагается внести изменения в украинское законодательство о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте. «За» этот нормативный акт проголосовали 272 парламентария.

Основной целью принятия документа является поддержка граждан, имеющих невыполненные обязательства по валютным кредитам, указано в пояснительной записке.

Также 269 нардепов поддержали в целом законопроект № 4399, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины (об адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц). Он предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга.

Кроме этого, парламентарии 273 голосами «за» приняли проект закона № 4475, который дополняет закон «О потребительском кредитовании», в части проведения реструктуризации долгов, перечисления всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списания неустойки по кредитам.

Напомним, в 2014 году был введен мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам с целью защиты валютных заемщиков, которые из-за резкой девальвации и экономического кризиса не могли рассчитаться по кредитам.