Реструктуризацію валютних кредитів підтримала Рада

https://racurs.ua/ua/n153219-restrukturyzaciu-valutnyh-kredytiv-pidtrymala-rada.html

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Законопроекти щодо реструктуризації валютних кредитів у другому читанні та в цілому підтримала Верховна Рада під час позачергового пленарного засідання 13 квітня.

Йдеться про ухвалення в цілому проекту закону № 4398, яким пропонується внести зміни до українського законодавства щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті. «За» цей нормативний акт проголосували 272 парламентарі.

Основною метою ухвалення документа є підтримка громадян, які мають невиконані зобов’язання за валютними кредитами, вказано у пояснювальній записці.

Також 269 нардепів підтримали в цілому законопроект № 4399, яким передбачається внесення змін до Податкового кодексу України (щодо адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб). Він передбачає звільнення від сплати ПДФО з прощеного боргу.

Окрім цього, парламентарі 273 голосами «за» ухвалили проект закону № 4475, який доповнює закон «Про споживче кредитування», в частині проведення реструктуризації боргів, перерахування усіх грошових зобов’язань у гривневий еквівалент та списання неустойки за кредитами.

Нагадаємо, у 2014 році було запроваджено мораторій на стягнення майна за валютними кредитами з метою захисту валютних позичальників, які через різку девальвацію та економічну кризу не могли вчасно розрахуватися за кредитами.