Байден вимагає зустрічі з Путіним, Зеленський їде до Макрона — агресія РФ проти України

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Президент США Джо Байден під час розмови з президентом країни-агресора Володимиром Путіним запропонував йому зустрітися на «нейтральній території». Водночас у Парижі анонсували зустріч Володимира Зеленського з лідером Франції Емманюелем Макроном.

Раніше сьогодні Байден поспілкувався з Путіним й нагадав йому про підтримку Вашингтона суверенітету України, а також запропонував провести зустріч найближчим часом на території третьої країни, інформує 13 квітня прес-служба Білого дому.

Байден наголосив на непохитній прихильності США суверенітету й територіальної цілісності України. Президент висловив стурбованість США щодо нарощування військ РФ в окупованому Криму та біля кордонів України і закликав Росію до деескалації напруженості, — йдеться у повідомленні адміністрації американського президента.

Окрім цього, Байден пригадав Путіну нещодавні кібератаки Кремля та втручання у вибори й пообіцяв «твердо захищати національні інтереси США».

Байден також запропонував провести зустріч на вищому рівні у третій країні впродовж найближчих місяців задля обговорення всього кола питань, що стоять перед США та Росією, — резюмували у Білому домі.

Водночас у Парижі сьогодні анонсували зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном, яка має відбутися 16 квітня. Під час зустрічі сторони обговорять кризову ситуацію, пов’язану з концентрацією російської армії біля кордонів України та на окупованих територіях Криму і Донбасу. Дату візиту Зеленського до Франції 13 квітня назвав Єлисейський палац.