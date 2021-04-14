Сергей Притула назвал наиболее узнаваемого политика «Голоса»

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Сергей Притула, член партии «Голос» и шоумен, рассказал о своих политических амбициях после проигрыша на выборах мэра Киева, работу в политсиле и конфликт с Кирой Рудык.

До 25 октября 2020 года (период местных выборов — ред.) я был востребован в партии, был активный диалог. После этого я прождал месяц-полтора, когда мне будут «нарезать» какие-то задачи. В предвыборный период построили грандиозные планы и я должен был ездить по регионам и их развивать. Ведь, будем откровенны, и тогда, и сейчас в партии «Голос» я — самое узнаваемое лицо, — отметил Притула в интервью BBC News Украина.

По его словам, в декабре руководство «Голоса» не позволило ему возглавить киевский центр партии.

Сейчас человек (Кира Рудык — ред.) год проработал, партия идет не туда. У нас огромные проблемы из-за руководства. Когда оно ставит своими действиями под угрозу существование партии, когда есть обоснованные претензии НАПК по расходованию финансов на выборах, когда председатель партии начинает рассказывать о каких-то возможных коалиционных историях со «слугами» — это немного не то, под чем мы подписывались, когда заходили на борт корабля под названием «Голос», — подытожил Притула.

Вместе с тем, он заверил в наличии амбиций и планов оставаться в политике.

Люди у меня спрашивали: у тебя есть желание возглавить партию, если мы решим на съезде переизбрать руководство? Я сказал, что амбиция у меня есть и я это не буду отрицать, — отметил шоумен.

Притула добавил, что в случае восприятия его личности как достаточно контроверсийной для руководства партией, он поддержит «любого другого функционера, к которому есть доверие партийцев». Также он подтвердил, что нынешняя глава «Голоса» Кира Рудик имеет крайне низкую узнаваемость.

Иногда даже не хватает узнаваемости среди партийцев… Множество людей до сих пор считают, что партией руководит Святослав Вакарчук, — резюмировал Притула.

Напомним, в марте 10 депутатов фракции «Голос» подписали совместное заявление, в котором призвали провести съезд партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав. Скандал возник, когда группа депутатов обвинила партийное руководство в том, что оно якобы неправомерно наказало их за голосование в сессионном зале и еще и угрожает выгнать непокорных из партии. В сторону руководителей партии и фракции «Голос» посыпались обвинения в узурпации власти, единоличном сотрудничестве с Офисом президента, нецелевом использовании средств и покупке «ботов» в сети.