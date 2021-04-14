Сергій Притула назвав найбільш упізнаваного політика “Голосу”

https://racurs.ua/ua/n153235-sergiy-prytula-nazvav-naybilsh-upiznavanogo-polityka-golosu.html

Ракурс

Сергій Притула, член партії «Голос» й шоумен, розповів про свої політичні амбіції після програшу на виборах міського голови Києва, роботу у політсилі та конфлікт з головою партії Кірою Рудик.

До 25 жовтня 2020 року (період місцевих виборів — ред.) я був затребуваний у партії і діалог був активним. Після цього я прочекав місяць-півтора, коли мені будуть «нарізати» якісь задачі. У передвиборчий період побудували грандіозні плани і я мав їздити по регіонах та їх розвивати. Адже, будемо відверті, і тоді, і зараз у партії «Голос» я — найбільш упізнаване обличчя, — зазначив Притула в інтерв’ю для BBC News Україна.

За його словами, у грудні керівництво «Голосу» не дозволило йому очолити київський осередок партії.

Зараз людина (Кіра Рудик — ред.) рік пропрацювала, партія йде не туди. У нас величезні проблеми через керівництво. Коли воно ставить своїми діями під загрозу існування партії, коли є обґрунтовані претензії НАЗК щодо витрачання фінансів на виборах, коли голова партії починає розказувати про якісь можливі коаліційні історії зі «слугами» — це трохи не те, під чим ми підписувалися, коли заходили на борт корабля з назвою «Голос», — підсумував Притула.

Разом з тим, він запевнив, що має амбіції й планує надалі залишатися у політиці.

Люди в мене запитували: в тебе є бажання очолити партію, якщо ми вирішимо на з’їзді переобрати керівництво? Я сказав, що амбіція у мене є і я це не заперечуватиму, — зауважив шоумен.

Притула додав, що у разі сприйняття його постаті як достатньо контроверсійної для керівництва партією, він підтримає «будь-якого іншого функціонера, до якого є довіра партійців». Також він підтвердив, що нинішня очільниця «Голосу» Кіра Рудик має вкрай низьку впізнаваність.

Подекуди навіть не вистачає впізнаваності серед партійців… Велика кількість людей досі вважають, що партією керує Святослав Вакарчук, — резюмував Притула.

Нагадаємо, у березні 10 депутатів фракції «Голос» підписали спільну заяву, в якій закликали провести з’їзд партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут. Скандал виник, коли група депутатів звинуватила партійне керівництво у тому, що воно начебто неправомірно покарало їх за голосування у Верховній Раді, а також погрожує вигнати непокірних з партії. У бік керівників партії та фракції «Голос» посипалися звинувачення в узурпації влади, одноосібній співпраці з Офісом президента, нецільовому використанні коштів та купівлі «ботів» у мережі.