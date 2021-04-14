Артилерійські і танкові резерви провели навчання на адмінмежі з Кримом, скріншот відео

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Українські військові провели військові навчання на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

В межах навчань артилерійські і танкові резерви, які виконують бойові завдання вздовж адмінмежі, за сигналом висунулися в певні райони для протидії наступу умовного противника. Про це повідомляє прес-служба командування Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ).

За легендою навчань, танковий підрозділ противника за підтримки піхоти спробував прорвати лінію оборони.

Під час розвідки було визначено головні вогневі сили противника. З метою протидії, в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію, — розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

В межах цих навчань:

протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 «Рапіра» швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей;

танкові екіпажі відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника.

Наєв наголошує, що підпорядковані командуванню Об'єднаних сил підрозділи тренують в наближених до бойових умовах, хоча, на перший погляд, може здатися, що сценарій цих навчань дуже звичний, оскільки військові відпрацьовують алгоритм дій регулярно.

Проте кожного разу в значній мірі змінюються цілі та тактичний фон, надаються нові ввідні, поглиблюються й удосконалюються навички ведення бою у особового складу, — зазначив він.

Нагадаємо, у березні українські військові, які виконують бойові завдання на адмінмежі з Кримом, провели навчання розрахунків протиповітряної оборони зі знищення ворожих безпілотників.