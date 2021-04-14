Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Як зупинити агресію РФ, розповів Карл Більдт

Як зупинити агресію РФ, розповів Карл Більдт

14 кві 2021, 11:15
999

Карл Більдт, колишній прем'єр-міністр Швеції, заявив, що відкрите вторгнення армії Володимира Путіна в Україну принесе повномасштабну війну на території Східної Європи.

Збройні сили України чинитимуть опір, і бої можуть бути затяжними й інтенсивними, — пише Більдт в колонці для Washington Post.

За його словами, відповіддю Заходу на агресію Москви, ймовірно, стануть вкрай жорсткі санкції, включаючи вигнання Росії з міжнародної фінансової системи.

Якщо це станеться, російську економіку може не врятувати навіть Китай, — констатує політик.

Він допускає різні варіанти розвитку подій, однак зазначає, що «точно встановити, до чого йде справа, неможливо». Разом з тим, Більдт переконаний, що «Кремлю повинен протистояти єдиний і потужний дипломатичний фронт», оскільки Путін повинен усвідомити, що подальша агресія проти України загрожує тяжкими наслідками.


Це найважливіше випробування для США і Європи. На карту поставлена безпека і стабільність усього континенту, — підсумував колишній головний дипломат Швеції.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів