Як зупинити агресію РФ, розповів Карл Більдт

https://racurs.ua/ua/n153233-yak-zupynyty-agresiu-rf-rozpoviv-karl-bildt.html

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Карл Більдт, колишній прем'єр-міністр Швеції, заявив, що відкрите вторгнення армії Володимира Путіна в Україну принесе повномасштабну війну на території Східної Європи.

Збройні сили України чинитимуть опір, і бої можуть бути затяжними й інтенсивними, — пише Більдт в колонці для Washington Post.

За його словами, відповіддю Заходу на агресію Москви, ймовірно, стануть вкрай жорсткі санкції, включаючи вигнання Росії з міжнародної фінансової системи.

Якщо це станеться, російську економіку може не врятувати навіть Китай, — констатує політик.

Він допускає різні варіанти розвитку подій, однак зазначає, що «точно встановити, до чого йде справа, неможливо». Разом з тим, Більдт переконаний, що «Кремлю повинен протистояти єдиний і потужний дипломатичний фронт», оскільки Путін повинен усвідомити, що подальша агресія проти України загрожує тяжкими наслідками.