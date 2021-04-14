Как остановить агрессию РФ, рассказал Карл Бильдт

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Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции, заявил, что открытое вторжение армии Владимира Путина в Украину принесет полномасштабную войну на территории Восточной Европы.

Вооруженные силы Украины окажут сопротивление, и бои могут быть затяжными и интенсивными, — пишет Бильдт в колонке для Washington Post.

По его словами, ответом Запада на агрессию Москвы могут стать крайне жесткие санкции, включая изгнание России из международной финансовой системы.

Если это произойдет, российскую экономику может не спасти даже Китай, — констатирует политик.

Он допускает различные варианты развития событий, однако отмечает, что «точно узнать, к чему именно идет дело, не представляется возможным». Вместе с тем, Бильдт убежден, что «Кремлю должен противостоять единый и мощный дипломатический фронт», поскольку Путин должен осознать, что дальнейшая агрессия против Украины чревата тяжкими последствиями.