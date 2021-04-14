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Ракурс
Нескоромный имеет интересные документы о гражданстве Зеленского. Фото: Офис президента

Нескоромный о гражданстве Зеленского — У меня есть интересные документы

14 апр 2021, 11:09
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Дмитрий Нескоромный, бывший первый заместитель председателя СБУ, который является подозреваемым в заказе убийства своего коллеги и находится в розыске, заявил, что имеет «интересные документы» о гражданстве президента Владимира Зеленского.

Публикация документов о гражданстве действующего президента грозит ему импичментом. Бывший чиновник СБУ заявил о готовности предоставить эти документы «заинтересованным патриотическим политическим силам». Об этом Нескоромный написал в своем Telegram-канале.

Новые друзья — это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента, — говорится в сообщении.

Ранее Нескоромный заявлял, что его привлекли к расследованию Bellingcat. Также он рассказал, что после того как о его сотрудничестве стало известно, у него дома провели обыски.


Напомним, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, который руководил Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, рассказал о якобы прямых доказательствах сотрудничества главы Офиса президента Андрея Ермака и главы СБУ Ивана Баканова с Россией.

Источник: Ракурс


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