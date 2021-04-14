Нескоромний має цікаві документи про громадянство Зеленського. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n153232-neskoromnyy-pro-gromadyanstvo-zelenskogo-mau-cikavi-dokumenty.html

Ракурс

Дмитро Нескоромний, колишній перший заступник голови СБУ, який є підозрюваним у замовленні вбивства свого колеги та перебуває в розшуку, заявив, що має «цікаві документи» про громадянство президента Володимира Зеленського.

Публікація документів про громадянство чинного президента загрожує йому імпічментом. Колишній посадовець СБУ заявив про готовність надати ці документи «зацікавленим патріотичним політичним силам». Про це Нескоромний написав у своєму Telegram-каналі.

Нові друзі — це завжди новий досвід, нові можливості та іноді нова, несподівана інформація. Колеги поділилися цікавими документами щодо громадянства нашого президента, — йдеться в повідомленні.

Раніше Нескоромний заявляв, що його залучили до розслідування Bellingcat. Також він розповів, що після того як про його співпрацю стало відомо, в нього вдома провели обшуки.

Нагадаємо, колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний, який керував Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, розповів про нібито прямі докази співпраці очільника Офісу президента Андрія Єрмака та глави СБУ Івана Баканова з Росією.