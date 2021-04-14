США повинні наростити війська навколо Чорного моря - екс-глава Пентагону

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Стримати потенційну загрозу Росії для Заходу можна за рахунок нарощування власного військового потенціалу вздовж Чорного моря, зокрема у Болгарії та Румунії. Таку думку висловив екс-глава Пентагону Марк Еспер.

Нам потрібно продовжувати протистояти Росії і намагатися стримувати їхню негідну поведінку, — цитує колишнього міністра оборони США Reuters.

Американський політик переконаний, що Вашингтон повинен розгорнути додаткові війська вздовж Чорного моря задля «заспокоєння союзників у Європі і зміцнення альянсу НАТО».

Розмістити більше сил в Польщі, в Прибалтиці, якщо це має сенс, і в таких місцях, як Румунія і Болгарія, якщо і не на постійній основі — тоді на ротаційній, — сказав Еспер.

Нагадаємо, 13 квітня президент США Джо Байден закликав президента країни-агресора Володимира Путіна знизити напруженість, викликану нарощуванням армії РФ біля кордонів України. Також Пентагон вирішив збільшити кількість своїх Збройних сил у Німеччині.