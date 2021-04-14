https://racurs.ua/ua/n153231-morozy-i-mokryy-snig-povertautsya-synoptyky-prognozuut-poholodannya-v-ukrayini.html

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Погода в Україні найближчі дні погіршиться, температура повітря вдень знизиться до 6−11° тепла.

У середу, 15 квітня, в західних областях України очікується дощ, а в Карпатському регіоні дощ та мокрий сніг. На решті території країни хмарно з проясненнями. Температура вночі 1−6° тепла, а вдень 6−11° вище нуля. На високогір’ї Карпат протягом доби від 3° тепла до 2° морозу. Про це повідомили в українському Гідрометцентрі.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook повідомив, що 14 квітня станом на 7.20 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, падає дрібний сніг. Вітер фіксується східний 5−7 м/с, а стовпчик термометру показує 2° морозу.

Синоптики обіцяють, що 15−16 квітня в Україні вночі невеликі, вдень помірні дощі, а в західних областях вночі подекуди з мокрим снігом. У Карпатах дві наступні доби обіцяють значні опади. Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 7−12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−9°, а в західних областях 1−6° тепла. Вдень повітря прогріється до 9−14°, а в східних областях 14−19° тепла. У Київській області завтра помірний дощ, а температура вночі 4−9°, вдень 9−14°.

У суботу, 17 квітня, в Україні теж подекуди дощитиме, а в Карпатах прогнозують мокрий сніг. В неділю, 18 квітня, короткочасні дощі йтимуть у північно-східній частині, а на решті території без істотних опадів. Температура вночі 1−7° тепла, вдень 9−15° вище нуля.

Нагадаємо, 14 квітня погода в Україні зіпсується — сильні дощі з мокрим снігом і похолодання обіцяли в західній частині країни. Вдень очікувалося від 5−12° тепла.