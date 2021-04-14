https://racurs.ua/n153231-morozy-i-mokryy-sneg-vozvraschautsya-sinoptiki-prognoziruut-poholodanie-v-ukraine.html

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Погода в Украине ближайшие дни ухудшится, температура воздуха днем снизится до 6−11° тепла.

В среду, 15 апреля, в западных областях Украины ожидается дождь, а в Карпатском регионе дождь и мокрый снег. На остальной территории страны облачно с прояснениями. Температура ночью 1−6° тепла, а днем 6−11° выше нуля. На высокогорье Карпат в течение суток от 3° тепла до 2° мороза. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook сообщил, что 14 апреля по состоянию на 7.20 на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает мелкий снег. Ветер фиксируется восточный 5−7 м/с, а столбик термометра показывает 2° мороза.

Синоптики обещают, что 15−16 апреля в Украине ночью небольшие, днем умеренные дожди, а в западных областях ночью местами с мокрым снегом. В Карпатах двое следующих суток обещают значительные осадки. Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 7−12 м/с. Столбики термометров ночью покажут 4−9°, а в западных областях 1−6° тепла. Днем воздух прогреется до 9−14°, а в восточных областях 14−19° тепла. В Киевской области завтра умеренный дождь, а температура ночью 4−9°, днем 9−14°.

В субботу, 17 апреля, в Украине тоже местами будет дождливо, а в Карпатах прогнозируют мокрый снег. В воскресенье, 18 апреля, кратковременные дожди будут идти в северо-восточной части, а на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 1−7° тепла, днем 9−15° выше нуля.

Напомним, 14 апреля погода в Украине испортится — сильные дожди с мокрым снегом и похолодание обещали в западной части страны. Днем ожидалось от 5−12° тепла.