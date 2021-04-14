Результаты раскопок на Тернопольщине, фото: Марина Ягодинская

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Ракурс

На Тернопольщине недавно в поле возле одного из сел обнаружили каменную гробницу возрастом около 5 тыс. лет.

Эта гробница сохранилась в достаточно хорошем состоянии, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на директора Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия Марину Ягодинскую.

Гробница мегалитическая, то есть составленная из каменных глыб, вырубленных из местного красного камня. Даже ее дно тоже сделано из камня.

По оценкам, при изготовлении гробницы — III тыс. до н. е.

Внутри мы увидели три человеческие скелеты и яркие образцы существующей в то время культуры шаровидных амфор. Это — 11 разновеликих, от миниатюрных до пятилитровых, глиняных горшков — амфор, два хорошо заостренные кремневые топорики и долото, — отметила Ягодинская.

Обнаруженные в гробнице скелеты принадлежат взрослым. На поясе одного из них сохранилась костяная пряжка, также обнаружена подвеска из клыка животного, проколки (шило).

Кроме того, рядом со скелетами обнаружили череп животного (кабанчика или свиньи), что является признаком определенного погребального ритуала.

Гробницу и обнаруженные в ней артефакты планируют передать в фонд Национального заповедника «Замки Тернопольщины», где их впоследствии выставят на обозрение посетителей.

Отмечается, что ранее подобные гробницы в Тернопольской области уже обнаруживали — в окрестностях сел Лучка, Ворвулинцы и Улашковцы.

Напомним, каменную гробницу на Тернопольщине недавно случайно обнаружили во время весенне-полевых работ в районе села Рыдодубы.