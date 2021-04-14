Греция планирует принимать украинских туристов с 14 мая. Фото:

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Греция с 14 мая планирует принимать украинских туристов в пределах открытия границ.

Отдыхающих будут принимать и из ряда стран вне Шенгенской зоны. При этом туристы вынуждены будут соблюдать необходимые условия въезда и пребывания. Об этом министр туризма Греции Харис Теохарис рассказал в интервью «Укринформу».

Реальность такова, что мы сможем принимать украинских граждан, прибывающих в нашу страну, и также надеемся, что греки, которые захотят приехать в Украину, ведь мы имеем смешанные браки, людей с родственными связями, смогут это сделать, — отметил он.

Граждане Украины для въезда в Грецию будут вынуждены предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержденный украинскими властями. По прибытии украинцев и туристов из других стран будут выборочно тестировать экспресс-тестами на коронавирус в греческих аэропортах учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью в той или иной стране.

По словам Теохариса, в 2021 году без ПЦР-теста в Грецию смогут въезжать дети до пяти лет. Старшим детям надо будет сделать тестирование.

Окончательное решение об открытии границ Греция будет принимать в сотрудничестве со специалистами в сфере здравоохранения страны, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире. Предварительно датой одобрения решения называют 14 мая.

Напомним, в ООН заявили, что каждый третий направление туризма сейчас остается полностью закрыт для международного туризма, а появление новых штаммов коронавируса побудило правительства многих стран мира пролонгировать карантинные меры и отложить ослабление ограничений на поездки.