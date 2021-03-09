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Ракурс
Заявление о «закрытом» международном туризме сделали в ООН

Заявление о «закрытом» международном туризме сделали в ООН

9 мар 2021, 17:15
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Отдых в 2021 году проанализировали в Организации Объединенных Наций, учитывая тенденции в туристической сфере, которая понесла значительные убытки из-за пандемии коронавируса. Каждое третье направление пока остается полностью закрытым для международного туризма, а появление новых штаммов коронавируса побудило правительства многих стран пролонгировать карантинные мероприятия и отложить ослабление ограничений на поездки.

Такие данные обнародованы в отчете Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

По состоянию на начало февраля, 32% всех направлений в мире (всего 69) полностью закрыты для международного туризма. Из них чуть более половины (38 направлений) были закрыты минимум на 40 недель. 34% направлений в мире пока частично закрыты для иностранных туристов, — добавили в UNWTO.

Всего Всемирная туристическая организация ООН проанализировала 217 направлений. Из 69 «закрытых» направлений:

  • 30 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

  • 15 — в Европе;

  • 11 — в Африке;

  • 10 — в Северной и Южной Америке;

  • три — на Ближнем Востоке.


В то же время многие страны сейчас начали требовать от иностранных граждан отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген по прибытию, а также доступ к контактным данным для отслеживания. Часто необходимость предоставления результатов тестирования сочетается с требованием проходить карантин.

Напомним, недавно стало известно, что правительство Турции начнет требовать справки о тестировании на COVID-19 от всех иностранцев.

Источник: Ракурс


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