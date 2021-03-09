Заяву щодо “зачиненого” міжнародного туризму зробили в ООН

https://racurs.ua/ua/n151490-zayavu-schodo-zachynenogo-mijnarodnogo-turyzmu-zrobyly-v-oon.html

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Відпочинок у 2021 році проаналізували в Організації Об'єднаних Націй, зважаючи на тенденції в галузі туризму, котра зазнала значних збитків через пандемію коронавірусу. Кожен третій напрямок наразі залишається повністю зачинений для міжнародного туризму, а поява нових штамів коронавірусу спонукала уряди багатьох країн світу пролонгувати карантинні заходи й відкласти ослаблення обмежень на поїздки.

Такі дані оприлюднено у звіті Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

Станом на початок лютого 32% всіх напрямків у світі (всього 69) повністю зачинено для міжнародного туризму. З них трохи більше половини (38 напрямків) були зачинені щонайменше на 40 тижнів. Водночас 34% напрямків у світі наразі частково закриті для іноземних туристів, — додали в UNWTO.

Загалом Всесвітня туристична організація ООН проаналізувала 217 напрямків. Із 69 «зачинених» напрямків:

30 перебувають в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні;

15 — в Європі;

11 — в Африці;

10 — в Північній і Південній Америці;

три — на Близькому Сході.



Водночас багато країн зараз почали вимагати від іноземних туристів негативний результат ПЛР-тесту або тест на антиген по прибуттю, а також доступ до контактних даних для відстеження. Часто необхідність надання результатів тестування поєднується з вимогою проходити карантин.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд Туреччини вимагатиме довідки про тестування на COVID-19 від усіх іноземців.