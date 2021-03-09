Космічні знімки допомогли викрити нелегальне захоронення відходів на Тернопільщині

https://racurs.ua/ua/n151489-pobachyly-z-kosmosu-masshtabne-zahoronennya-vidhodiv-vyyavyly-na-ternopilschyni-foto.html

Ракурс

Супутникові знімки допомогли викрити масштабне захоронення відходів у Тернопільській області, розташоване за юридичною адресою одного з місцевих підприємств.

Вдатися до такого способу довелося, оскільки діяльність цього підприємства не здійснювалася, тож у Держекоінспекції (ДЕІ) не було можливості провести перевірку. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова ДЕІ Андрій Мальований.

За словами чиновника, ДЕІ звернулася до Державного космічного агентства з проханням надати супутникові знімки цієї земельної ділянки в ретроспективі. В результаті було встановлено збільшення площі сміттєзвалища на відповідній ділянці з 5 до 9,1 га протягом 2018−2020 років.

Розмір збитків від засмічення земельних ресурсів попередньо становить майже 80 млн грн. Після проведення перевірки об'єкта інспекція розрахує точну суму шкоди, — зазначив Мальований.

Він додав, що ДЕІ направила СБУ листа щодо відкриття кримінального провадження. Також готується подання щодо анулювання дозволів зареєстрованої за цією адресою компанії.

Нагадаємо, у лютому NASA опублікувало вражаючі знімки «золотих рік» Амазонії — місць масштабного нелегального добування золота у Перу.