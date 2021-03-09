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Ракурс
Космічні знімки допомогли викрити нелегальне захоронення відходів на Тернопільщині

Побачили з космосу — масштабне захоронення відходів виявили на Тернопільщині (ФОТО)

9 бер 2021, 17:14
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Супутникові знімки допомогли викрити масштабне захоронення відходів у Тернопільській області, розташоване за юридичною адресою одного з місцевих підприємств.

Вдатися до такого способу довелося, оскільки діяльність цього підприємства не здійснювалася, тож у Держекоінспекції (ДЕІ) не було можливості провести перевірку. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова ДЕІ Андрій Мальований.

За словами чиновника, ДЕІ звернулася до Державного космічного агентства з проханням надати супутникові знімки цієї земельної ділянки в ретроспективі. В результаті було встановлено збільшення площі сміттєзвалища на відповідній ділянці з 5 до 9,1 га протягом 2018−2020 років.

Розмір збитків від засмічення земельних ресурсів попередньо становить майже 80 млн грн. Після проведення перевірки об'єкта інспекція розрахує точну суму шкоди, — зазначив Мальований.

Він додав, що ДЕІ направила СБУ листа щодо відкриття кримінального провадження. Також готується подання щодо анулювання дозволів зареєстрованої за цією адресою компанії.


Супутникові знімки, фото: Андрій Мальований

Нагадаємо, у лютому NASA опублікувало вражаючі знімки «золотих рік» Амазонії — місць масштабного нелегального добування золота у Перу.

Джерело: Ракурс


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