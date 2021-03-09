Космические снимки помогли разоблачить нелегальное захоронение отходов на Тернопольщине

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Спутниковые снимки помогли разоблачить масштабное захоронение отходов в Тернопольской области, расположенное по юридическому адресу одного из местных предприятий.

Прибегнуть к такому способу пришлось, поскольку деятельность этого предприятия не осуществлялась, поэтому у Госэкоинспекции (ГЭИ) не было возможности провести проверку. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава ГЭИ Андрей Мальованый.

По словам чиновника, ГЭИ обратилась в Государственное космическое агентство с просьбой предоставить спутниковые снимки этого земельного участка в ретроспективе. В результате было установлено увеличение площади свалки на соответствующем участке с 5 до 9,1 га в течение 2018−2020 годов.

Размер убытков от засорения земельных ресурсов предварительно составляет почти 80 млн грн. После проведения проверки объекта инспекция рассчитает точную сумму ущерба, — отметил Мальованый.

Он добавил, что ГЭИ направила СБУ письмо об открытии уголовного производства. Также готовится представление об аннулировании разрешений зарегистрированной по этому адресу компании.

Напомним, в феврале NASA опубликовало впечатляющие снимки «золотых год» Амазонии — мест масштабной нелегальной добычи золота в Перу.